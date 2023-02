Nomina del Consiglio Direttivo UPI Campania: il Presidente Franco Alfieri a Benevento

Il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ha partecipato all’Assemblea Generale UPI Campania tenutasi presso la Rocca dei Rettori a Benevento, sede della Provincia. L’evento ha visto la partecipazione dei Presidenti e dei Consiglieri provinciali delle quattro Province della Campania, riuniti per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le dichiarazioni

In questo contesto, il Presidente Alfieri ha dichiarato che è stata proceduta alla nomina del Direttivo Regionale di UPI Campania, che vedrà la presenza di diritto dei quattro Presidenti e di sei Consiglieri provinciali, due per le Province di Salerno e Caserta, e uno per le Province di Avellino e Benevento. Per la Provincia di Salerno, sono stati eletti i consiglieri Rosario Danisi e Carmine Amato.

L’importanza del Testo unico degli Enti locali

Franco Alfieri ha sottolineato l’importanza di una riforma imminente del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che deve essere portata avanti dall’UPI Campania, in modo da avere maggior peso nelle trattative tra gli Enti Locali e il Governo Nazionale. Questo è particolarmente importante per tutelare il Sud e la Campania, e per lavorare al futuro assetto della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di costruire insieme una nuova Provincia, più forte e strutturata, che possa fornire risposte concrete e migliori servizi alle comunità locali.

Alfieri ha quindi espresso la sua convinzione che, attraverso il lavoro e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, si possa raggiungere questo importante obiettivo per il bene delle comunità campane. La riunione è stata un’occasione importante per discutere di temi cruciali per il futuro delle Province della Campania, e per avviare un dialogo costruttivo tra i diversi rappresentanti istituzionali.