Niente concerto di Sfera Ebbasta a Casal Velino: l’annuncio dell’organizzazione

“Gli ostacoli sono fatti per essere superati. Insieme siamo pronti a scrivere una delle pagine più belle della storia musicale del nostro territorio. L’evento è confermato, Il re della scena italiana sta per arrivare nel Cilento. Siamo pronti per divertirci tutti insieme?”, Così scriveva questa mattina l’organizzazione del concerto di Sfera Ebbasta, non mancando qualche stoccata alla stampa.

La nota del Comune

Peccato che poco dopo sia arrivata la replica del Comune che già ieri aveva manifestato perplessità sull’evento: “Si comunica che l’evento musicale previsto per il giorno 21.12.2023, con la partecipazione dell’artista Sfera Ebbasta al momento non è stato autorizzato, non sussistendo le condizioni per lo svolgimento”. Così una nota del Comune nel primo pomeriggio a cui è seguita poco dopo una nota social dell’organizzazione che annunciava il dietrofront: “evento differito ad altra data per mancato supporto del comune di Casal Velino”. Infine la conferma per un evento futuro: “presto avremo Sfera nel Cilento”.