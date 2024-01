Neonato positivo alla cocaina, la scoperta al Ruggi di Salerno: è in condizioni disperate

Un neonato di appena tre mesi è attualmente ricoverato in condizioni gravi presso l’Ospedale Santobono di Napoli, dopo essere risultato positivo alla presenza di cocaina. La scoperta è avvenuta ieri, grazie all’intervento dei medici del reparto di Pediatria dell’Ospedale Ruggi di Salerno. Il bambino è stato portato al pronto soccorso pediatrico in uno stato di gravissime condizioni, ma grazie all’intervento tempestivo dei medici, è stato possibile stabilizzarlo. Successivamente, è stato trasferito in elisoccorso presso l’Ospedale Santobono, dove è attualmente sotto cure intensive. Il bambino pare sia affetto anche da una importante forma di meningite.

I fatti

Le analisi delle urine hanno confermato la presenza di cocaina nel neonato, il quale era nato proprio presso l’Ospedale Ruggi tre mesi fa. Secondo quanto emerso, la madre del bambino sarebbe una consumatrice di sostanze stupefacenti. Non si esclude la possibilità che la trasmissione della sostanza al neonato sia avvenuta attraverso l’allattamento.

Indagini in corso

Il caso è stato prontamente segnalato alle autorità competenti, con gli agenti della Polizia di Stato che sono attivamente impegnati nella ricostruzione dei fatti. La situazione solleva diverse questioni legate alla tutela del neonato e all’indagine sulle circostanze che hanno portato a questa grave esposizione alla cocaina. Gli inquirenti stanno lavorando per accertare le responsabilità e garantire la protezione del bambino.