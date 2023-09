Nel borgo di Tortorella arriva la Nuova Compagnia Di Canto Popolare 

Il borgo di Tortorella si prepara ad accogliere la band iconica della musica world, la storica NCCP – Nuova Compagnia di Canto Popolare con a capo la cantante Fausta Vetere. Il concerto è in programma per il 2 settembre 2023 alle ore 21.30 presso la suggestiva Piazza San Vito. Una serata di musica e tradizione, con la Nuova Compagnia di Canto Popolare pronta a incantare il pubblico con il loro repertorio intriso di storia e passione.

Una serata di musica e tradizione

Lo storico ensemble, a più di cinquant’anni dalla sua fondazione, porterà sul palcoscenico il repertorio storico, e non solo: i pezzi che fanno parte del passato della Compagnia, ma anche i brani tratti degli ultimi album. Non solo una formazione musicale, ma un’entità che abbraccia le radici del passato e le trasforma in suoni che parlano direttamente al cuore.

Un evento che completa il calendario estivo del Comune di Tortorella

Il concerto con la NCCP si inserisce negli eventi dell’estate Intra Moenia organizzata dal Comune di Tortorella, guidato dal sindaco Nicola Tancredi. Saranno presenti anche gli stand gastronomici.

Per ulteriori Informazioni visitare il sito del Comune di Tortorella