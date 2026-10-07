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Natale e Carnevale ad Agropoli: tra novità, spettacoli e grandi eventi

Agropoli si prepara alle festività natalizie e al Carnevale: dal villaggio per bambini al concertone del Primo dell'Anno. Scopri le anticipazioni dell'assessore Apicella.

Di:
Ernesto Rocco
Natale e Carnevale ad Agropoli: tra novità, spettacoli e grandi eventi

Ad Agropoli macchina organizzativa già in moto per la programmazione delle prossime festività natalizie e del Carnevale. A confermarlo è l’assessore agli Eventi Roberto Apicella, intervenuto nel corso della trasmissione Palazzo di Città in onda su InfoCilento.

Il programma del Natale ad Agropoli: villaggio dei bambini e mercatini

La linea guida per il prossimo Natale rispecchierà il format della precedente edizione. Tra le attrazioni principali è confermata la presenza del villaggio dedicato ai bambini in Piazza della Repubblica, a cui si affiancheranno i tradizionali mercatini di Natale e la rievocazione del presepe vivente, punto di riferimento per residenti e turisti nella cittadina cilentana.

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Capodanno in piazza: concerto del 1° gennaio e festeggiamenti il 31 dicembre

Per festeggiare il nuovo anno, la città cilentana punterà su un cartellone musicale di rilievo. Come annunciato dall’assessore Apicella, Piazza Vittorio Veneto sarà il fulcro delle celebrazioni con animazione e musica nella serata del 31 dicembre, mentre il 1° gennaio ospiterà il tradizionale concerto di inizio anno con la partecipazione di un artista di fama nazionale.

Carnevale ad Agropoli: confermati tre giorni di eventi e collaborazioni territoriali

Superate le divergenze e le polemiche delle scorse settimane con i carristi locali, è stata confermata anche la realizzazione del Carnevale agropolese. L’amministrazione comunale mira a strutturare la manifestazione su tre giornate di iniziative, prevedendo in una di queste occasioni il coinvolgimento attivo dei comuni limitrofi per promuovere un programma di ampio respiro territoriale.

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