Attualità

Nasce l’Osservatorio regionale sul turismo in Campania

Insediato l'Osservatorio regionale sul turismo in Campania: un nuovo tavolo permanente per monitorare i flussi, ascoltare gli operatori e programmare lo sviluppo

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Nasce l’Osservatorio regionale sul turismo in Campania

La Regione Campania ha ufficialmente insediato il nuovo Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive. Questo organismo strategico, istituito dalla Giunta regionale, ha l’obiettivo principale di rafforzare il monitoraggio delle presenze e di instaurare un dialogo costante e strutturato con i territori e gli operatori del settore. La presidenza del tavolo è affidata all’assessore regionale al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, Vincenzo Maraio.

Una cabina di regia condivisa per la filiera

Il tavolo di lavoro riunisce tutti i principali attori del comparto turistico campano per garantire una rappresentanza ampia e trasversale. Tra i soggetti coinvolti figurano ANCI Campania, il Comune di Napoli, le associazioni di categoria del settore alberghiero ed extralberghiero come Federalberghi Campania, ABBAC, AIGAB e Fenailp Turismo, oltre a Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confagricoltura Agriturist, FAITA, Unioncamere Campania, ISNART e le sigle rappresentative di agenzie di viaggio e tour operator. Completano la composizione l’Agenzia Campania Turismo e le strutture regionali competenti.

Leggi anche:

Incendi boschivi in Campania: prorogato lo stato di grave pericolosità
Dalla Regione fondi per l’acquisto di libri: ecco i comuni salernitani finanziati
San Giovanni a Piro: censimento immobili per turismo e inclusione

Verso una programmazione strategica basata sui dati

L’attività dell’Osservatorio si concentrerà sull’analisi approfondita e sull’interpretazione dei flussi turistici, raccogliendo al contempo le istanze provenienti dal territorio per favorire decisioni condivise.

Come sottolineato dall’assessore Maraio, l’organismo rappresenta un traguardo fondamentale per il settore:

È un risultato importante per la Regione Campania e un altro impegno che diventa operativo. L’Osservatorio era uno strumento atteso dal comparto e dai territori. Ringrazio il presidente Roberto Fico per aver creduto in questo percorso e per l’attenzione che sta dedicando a un settore strategico per lo sviluppo della Campania.

L’intento principale è superare la mera osservazione statistica per passare a una gestione attiva e programmata del comparto:

Vogliamo passare dalla semplice lettura dei numeri alla capacità di utilizzarli per governare i fenomeni. Conoscere i flussi, capire come cambiano le presenze, studiare le nuove tendenze e ascoltare gli operatori significa poter programmare meglio. Il turismo non può essere governato inseguendo i fenomeni: servono dati, analisi e strategie.

La creazione di questa sede permanente di confronto punta dunque a trasformare la governance del turismo campano, rendendola più reattiva e basata su dati concreti.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.