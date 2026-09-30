Nasce l’Osservatorio regionale sul turismo in Campania

La Regione Campania ha ufficialmente insediato il nuovo Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive. Questo organismo strategico, istituito dalla Giunta regionale, ha l’obiettivo principale di rafforzare il monitoraggio delle presenze e di instaurare un dialogo costante e strutturato con i territori e gli operatori del settore. La presidenza del tavolo è affidata all’assessore regionale al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, Vincenzo Maraio.

Una cabina di regia condivisa per la filiera

Il tavolo di lavoro riunisce tutti i principali attori del comparto turistico campano per garantire una rappresentanza ampia e trasversale. Tra i soggetti coinvolti figurano ANCI Campania, il Comune di Napoli, le associazioni di categoria del settore alberghiero ed extralberghiero come Federalberghi Campania, ABBAC, AIGAB e Fenailp Turismo, oltre a Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confagricoltura Agriturist, FAITA, Unioncamere Campania, ISNART e le sigle rappresentative di agenzie di viaggio e tour operator. Completano la composizione l’Agenzia Campania Turismo e le strutture regionali competenti.

Verso una programmazione strategica basata sui dati

L’attività dell’Osservatorio si concentrerà sull’analisi approfondita e sull’interpretazione dei flussi turistici, raccogliendo al contempo le istanze provenienti dal territorio per favorire decisioni condivise.

Come sottolineato dall’assessore Maraio, l’organismo rappresenta un traguardo fondamentale per il settore:

È un risultato importante per la Regione Campania e un altro impegno che diventa operativo. L’Osservatorio era uno strumento atteso dal comparto e dai territori. Ringrazio il presidente Roberto Fico per aver creduto in questo percorso e per l’attenzione che sta dedicando a un settore strategico per lo sviluppo della Campania.

L’intento principale è superare la mera osservazione statistica per passare a una gestione attiva e programmata del comparto:

Vogliamo passare dalla semplice lettura dei numeri alla capacità di utilizzarli per governare i fenomeni. Conoscere i flussi, capire come cambiano le presenze, studiare le nuove tendenze e ascoltare gli operatori significa poter programmare meglio. Il turismo non può essere governato inseguendo i fenomeni: servono dati, analisi e strategie.

La creazione di questa sede permanente di confronto punta dunque a trasformare la governance del turismo campano, rendendola più reattiva e basata su dati concreti.