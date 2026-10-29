Musica Jazz, bando MiC: finanziamenti per i Comuni di Laurino e Perdifumo

La Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha approvato e pubblicato il Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2026 (rep. n. 2168) per l’assegnazione dei contributi destinati a progetti innovativi per la promozione e la valorizzazione della musica jazz. Nell’ambito delle risorse complessive stanziate valevoli sul capitolo di spesa del Ministero della Cultura per l’anno 2026, la Commissione consultiva per la Musica ha valutato le istanze pervenute a livello nazionale. In Campania sono stati ammessi al finanziamento tre soli soggetti, di cui due istituzioni comunali posizionate nel territorio salernitano.

I finanziamenti assegnati ai comuni e agli organismi campani

Dalla graduatoria di merito redatta dalla Commissione consultiva si evidenzia la presenza di tre realizzazioni finanziate in regione Campania:

Comune di Laurino : ammesso al finanziamento con un punteggio totale di 64 punti e un contributo riconosciuto pari a 18.445,60 euro .

: ammesso al finanziamento con un punteggio totale di 64 punti e un contributo riconosciuto pari a . Comune di Perdifumo : ammesso al finanziamento con un punteggio totale di 78 punti e un contributo riconosciuto pari a 5.000,00 euro .

: ammesso al finanziamento con un punteggio totale di 78 punti e un contributo riconosciuto pari a . Fondazione Pomigliano Jazz (Pomigliano d’Arco): ammessa con un punteggio di 73 punti e un importo erogato di 21.039,51 euro.

I punteggi sono stati attribuiti sulla base della valutazione dei singoli parametri tecnici stabiliti dall’Avviso pubblico, quali la qualità artistica del progetto, la promozione della creatività emergente, gli interventi di comunicazione, la sostenibilità economica, la capacità di costruire reti culturali e l’attitudine alla promozione del territorio e dei piccoli borghi.

Criteri amministrativi e modalità di erogazione

Il decreto direttoriale, firmato dal Direttore Generale Antonio Parente, stabilisce che l’assegnazione dei fondi avvenga in proporzione al punteggio ottenuto e all’importo richiesto nei limiti dei fondi disponibili per l’esercizio finanziario.

In attuazione della Delibera CIPE n. 63/2020, ciascun soggetto beneficiario è tenuto a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti l’intervento. L’erogazione effettiva delle somme è subordinata alla trasmissione della relazione artistica e del rendiconto consuntivo finale alla Direzione Generale Spettacolo, adempimento fissato perentoriamente entro le ore 16:00 del 12 novembre 2027.