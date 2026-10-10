Montano Antilia, bando per un locale comunale in centro: affitto gratis per 5 anni

Il Comune di Montano Antilia promuove un’iniziativa concreta per contrastare la desertificazione commerciale e incentivare lo sviluppo socio-economico del territorio. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Trivelli, ha pubblicato un bando pubblico finalizzato all’affidamento in locazione di un immobile di proprietà comunale situato in via Giovanni Bovio n. 25 (capoluogo).. L’iniziativa rientra tra le misure finanziate dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali”, strumento nazionale pensato per incentivare la coesione sociale e sostenere l’avvio di nuove realtà imprenditoriali nelle aree interne.

L’obiettivo primario dell’intervento è rivitalizzare il tessuto economico locale offrendo spazi e condizioni agevolate a chi sceglie di investire nei piccoli borghi cilentani.

Le caratteristiche dell’immobile e la destinazione d’uso

L’immobile oggetto dell’avviso pubblico si trova al piano terra, presenta un’altezza di 3,05 metri ed è composto da un ambiente adibito a locale commerciale con servizio igienico. La destinazione d’uso è strettamente legata a attività commerciali, artigianali o tradizionali pensate prioritariamente a servizio della popolazione residente.

Tra le condizioni contrattuali previste dal bando, è fissato il divieto assoluto di cambio di destinazione d’uso non autorizzato, cessione del contratto e sublocazione, pena la risoluzione di diritto dell’accordo.

Il contratto di locazione commerciale avrà una durata di 6 anni, rinnovabili per ulteriori 6 ai sensi della Legge 392/1978. L’avvio dell’attività dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto, con un’estensione fino a 180 giorni qualora siano necessari interventi di manutenzione straordinaria o adeguamento impiantistico.

Canone zero nei primi anni e premi per sostenibilità e occupazione

Il bando prevede un meccanismo d’incentivazione economica particolarmente vantaggioso. Il canone di locazione a regime è fissato in 2.000,00 euro all’anno. Tuttavia, per sostenere l’avvio dell’impresa, il versamento del canone partirà unicamente a decorrere dal sesto anno di contratto.

Per i primi tre anni di attività sono inoltre applicabili ulteriori scontistiche sulle quote future in base a premialità specifiche:

Riduzione del 10% in caso di promozione ed esposizione di prodotti enogastronomici e tradizionali di produttori locali.

in caso di promozione ed esposizione di prodotti enogastronomici e tradizionali di produttori locali. Riduzione del 15% qualora si preveda l’assunzione a tempo indeterminato di personale dipendente, oltre alla promozione delle tipicità.

qualora si preveda l’assunzione a tempo indeterminato di personale dipendente, oltre alla promozione delle tipicità. Riduzione del 20% per le attività improntate all’ecosostenibilità (es. organizzazione di punti di raccolta differenziata per oli usati o batterie) combinata alle precedenti condizioni.

Requisiti di partecipazione, criteri di punteggio e attività escluse

La partecipazione è aperta a imprese individuali, società, consorzi e persone fisiche. Queste ultime, in caso di aggiudicazione, dovranno impegnarsi formalmente a costituire ditta individuale o società entro 30 giorni dall’assegnazione.

Per tutelare l’etica e l’immagine della comunità, il bando sancisce l’esclusione tassativa per alcune tipologie di attività, tra cui: commercio di armi o articoli per adulti, sale slot e agenzie di scommesse, centri “compro oro”, distributori automatici h24, attività finanziarie o immobiliari e locali espositivi di imprese edili.

La valutazione delle offerte sarà espressa in centesimi sulla base di precisi parametri:

Creazione di nuova occupazione: fino a 30 punti. Valorizzazione della filiera corta e delle produzioni locali: fino a 25 punti. Qualità del progetto e trasmissione delle tradizioni: fino a 20 punti. Flessibilità degli orari di apertura (disponibilità durante feste e sagre cittadine): 15 punti. Premialità per la residenza: 10 punti per chi si impegna a trasferire la residenza a Montano Antilia (compresi gli iscritti AIRE) e 5 punti per i già residenti nel Comune.

Modalità e termini per la presentazione delle offerte

Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta progettuale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 novembre 2026.

La consegna potrà avvenire a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montano Antilia (Via Giovanni Bovio n. 17), a mezzo posta/corriere oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.antilia@asmepec.it .

La seduta pubblica di apertura dei plichi pervenuti si terrà il giorno 12 novembre 2026 alle ore 09:30 presso la sede comunale. Per chiarimenti tecnici e per richiedere il sopralluogo obbligatorio del locale, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale, coordinato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Pellegrino.