Montano Antilia, bando per l’affidamento del locale commerciale in largo Passetto al Capoluogo

Il Comune di Montano Antilia, guidato dal sindaco Luciano Trivelli, ha pubblicato il bando per l’affidamento del locale commerciale, in comodato d ‘uso gratuito, per la durata di 5 anni, ubicato in largo Passetto a Montano capoluogo, nel pieno centro storico.

Gli obiettivi

L‘Amministrazione Comunale intende assegnare il locale, per lo sviluppo di progetti economici e imprenditoriali di micro e piccole imprese, con l’intento di mantenere vitale la comunità attraverso la nascita e lo sviluppo di attività commerciali e/o tradizionali a servizio della popolazione residente.

L’Ente aveva destinato le risorse del fondo di sostegno ai Comuni Marginali, annualità 2022, proprio all’esecuzione dell’intervento di adeguamento/ristrutturazione del locale in disponibilità del Comune sito in largo Passetto in Montano Capoluogo.

Le informazioni utili

Il bando è aperto alle Ditte e alle persone fisiche; in questo ultimo caso le persone fisiche partecipanti al bando debbono assumere esplicito impegno alla costituzione di una Ditta (in una delle forme previste dalla Legge). La costituzione della Ditta dovrà aver luogo entro 30 giorni dal provvedimento dirigenziale che individua la migliore offerta progettuale.

Gli interessati possono effettuare la visita di sopralluogo per prendere visione del bene, previo appuntamento da richiedere all’Ufficio Tecnico del Comune di Montano Antilia.

Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 12,00 del giorno 28/12/2024. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale dell’Ente.