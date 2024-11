Montano Antilia: il CAI Club Alpino Italiano apre le iscrizioni, ecco le novità

Il CAI Club Alpino Italiano, la più antica associazione nazionale ambientalistica d’Italia, che quest’ anno ha compiuto ben 161 anni di attività, ha aperto le iscrizioni per il nuovo anno 2025. Tante le novità per il nuovo anno oltre al classico escursionismo.

Le novità per il 2025

“Dopo dieci anni di attività nel territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni abbiamo deciso di aprirci a nuove attività. Abbiamo infatti costituito il primo Gruppo Speleo con corsi di avvicinamento al mondo ipogeo,visto le numerose gravità carsiche presenti nella zona Parco. È stato inoltre instituito il gruppo MTB CAI per gli amanti delle due ruote rispettose e consone della magnifica biodiversità che ci circonda. Sul lato scientifico, invece, grazie al progetto “Acqua sorgente” stiamo monitorando ed analizzando tutte le sorgenti presenti nelle nostre Montagne per creare un database nazionale. Non da ultimo negli ultimi 15 giorni abbiamo presentato presso il Palazzo della Provincia di Salerno il Cammino Elea-Gebel El son-Molpè.

Un suggestivo cammino di 105 km

Un cammino di 105 chilometri diviso in 5 tappe che offrirà al camminatore un gruppo in uno scrigno inesplorato dall’archeologia ,alle bellezze del Geoparco e alla Storia dei nostri piccolissimi paesi. Solo così possiamo ridare vita ai nostri piccoli e graziosi borghi che hanno bisogno di gente che li frequenti affinché i nostri giovani dando vita a piccole botteghe, b&b e enogastronomia locale avranno la possibilità di restare e di non partire ,evitando così l’inarrestabile flusso migratorio verso le citta e la desertificazione della nostra terra.

Le info utili

Infine chi deciderà di iscriversi al CAI, dopo corsi di addestramento, potrà fare domanda di ammissione al Corpo nazionale del Soccorso Alpino, vero fiore all’ occhiello del CAI Club Alpino Italiano. Ritrova la tua connessione profonda con la natura, sapendo di esserne parte. Per info caimontanoantilia@outlook.it 3272588839