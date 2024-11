Gioi, c’è il bando per gestione della “Casa Albergo per anziani”

Il comune di Gioi, guidato dal sindaco Maria Teresa Scarpa, ha deciso di affidare in concessione la gestione della “Casa Albergo per Anziani” sita in Gioi Capoluogo, via Luigi Salati; è stato pubblicato, difatti, il relativo bando con scadenza 25 novembre 2024.

L’oggetto della concessione

L’oggetto della concessione è costituito: dalla gestione complessiva della “Casa Albergo per Anziani”, comprensiva sia delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie sia delle attività complementari. La gestione dei servizi comprende, oltre ai servizi alla persona, anche servizi complementari (pulizie) e di ristorazione collettiva. Il servizio è svolto nei locali di proprietà del Comune in via L. Salati di Gioi (capoluogo) (Sa).

Le attività base previste sono: erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di aiuto alle persone e di supporto nell’ espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane, sia diurne che notturne; attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior livello possibile di qualità della vita dell’ospite attraverso la valorizzazione delle capacità organizzative e dei processi decisionali; laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi; eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico.

La durata della concessione è fissata in 6 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione, con riserva di rinnovare il contratto per il medesimo periodo; L’importo complessivo stimato della concessione è pari € 2.246.400,00 oltre IVA.

I termini per la partecipazione

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma https://piattaforma.asmecomm.it/. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L’offerta e la documentazione” deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. C’è tempo fino alle ore 12.00 del 25 novembre per presentare la propria offerta. Per tutte le informazioni è possibile consultare il bando presso il sito istituzionale dell’Ente.