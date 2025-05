Moio della Civitella aderisce alla “Notte Europea dei Musei” con un ricco progetto culturale

Il Comune di Moio della Civitella ha aderito alla “ Notte europea dei musei” promosso dal Ministero della Cultura e dal Consiglio d’Europa. L’evento coinvolge contemporaneamente i musei e le aree archeologiche di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione, quest’anno , per la sua XXesima edizione , si terrà sabato 17 maggio 2025.

Un ricco progetto culturale

Per questo scopo è stato elaborato un ricco progetto culturale denominato “Donne, Madonne e Tammorre – Un viaggio nel patrimonio culturale materiale e immateriale del Cilento, tra antichi riti e nuove visioni”, curato nella sua realizzazione dalla direttrice del Polo museale di Moio della Civitella, Arch. Giuseppina Del Giudice.

Con quest’iniziativa il Polo museale intende inserirsi per la prima volta nella sua storia, in un dialogo culturale di più ampio respiro, nella convinzione che tutte le realtà museali, seppur piccole, contribuiscono a delineare il complesso quadro storico identitario dell’umanità. Si vuole promuovere l’identità storica del territorio cilentano offrendo una riflessione sulla necessità della valorizzazione e del recupero della memoria del patrimonio culturale sia materiale che immateriale, come gesto necessario per il recupero di un’identità collettiva in un dialogo tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.

Programma dell’evento

17 maggio: Ore 18:00 – 19:00, Museo della Civiltà Contadina: visita guidata per bambini; visita guidata al Museo della Civiltà Contadina con costruzione finale di una lampada ad olio utilizzando materiali poveri come le canne e i fiori essiccati della “pianta dei lumini” (ballota pseudodictamnus). A seguire, processione simbolica verso la Chiesa di San Bartolomeo, dove le lampade saranno collocate in una scenografia evocativa, che farà da corredo alla conferenza sulle “Madonne Vestite”.

Ore 19:00 – 20:30, Antica Chiesa di San Bartolomeo Conferenza teatralizzata: “Le Madonne Vestite”; l’antica chiesa accoglierà l’esposizione scenografica di abiti liturgici, che faranno da cornice alla conferenza sul tema delle Madonne Vestite. L’incontro si aprirà con il rito teatralizzato della vestizione di un antico manichino della Madonna, probabilmente risalente al XVIII secolo, accompagnato da musica e canti liturgici. La conferenza indagherà i significati socio-antropologici, religiosi, storici e politici legati alla ritualità liturgica e alla sua proibizione: un profondo legame, e al contempo un sottile confine, tra sacro e profano. Si rifletterà inoltre sull’importanza del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Ore 20:30, Piazza Principale Degustazione: “Panino con soffritto”. Offerta di un piatto tipico della tradizione cilentana (fino ad esaurimento scorte).

Ore 22:00 – 00:00, Piazza Principale : Concerto di Vincenzo Romano. L’artista si esibirà in formazione trio, in un viaggio sonoro tra tammorre, canti devozionali e danze popolari.

Ore 18:00 – 21:30, Antico Mulino: Mostra d’arte contemporanea di Rosa Scavariello; esposizione delle opere dell’artista locale presso l’antico mulino settecentesco, con performance estemporanea accompagnata al sax da Raffaele Amenta.

ORE 18:00 – 22:00, Museo della Civiltà Contadina: Apertura straordinaria del Museo; il Museo della Civiltà Contadina resterà aperto per visite guidate di gruppo.