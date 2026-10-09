Politica

Mobilità a Salerno, l’assessore Galdi risponde alle critiche: “Scelte sempre tecniche”

L'assessore Rocco Galdi difende il piano traffico per i grandi eventi a Salerno, chiarisce sulla Commissione Trasparenza e fa il punto su via Racinaro

Di:
Federica Inverso
Mobilità a Salerno, l’assessore Galdi risponde alle critiche: “Scelte sempre tecniche”

Dalla gestione dei flussi veicolari durante le grandi manifestazioni fino al cantiere del sottopasso di via Racinaro, la viabilità di Salerno resta al centro del dibattito cittadino. Alle recenti contestazioni sollevate dall’opposizione – che ha criticato anche la mancata presenza dell’amministrazione in Commissione Trasparenza – risponde con fermezza l’assessore alla Mobilità, Rocco Galdi. Intervenuto a margine di un incontro pubblico, l’esponente della giunta ha rivendicato la bontà delle misure adottate, precisando che ogni decisione strategica sulla pianificazione urbana deriva da rigorose analisi tecniche e non da valutazioni estemporanee.

Grandi eventi e traffico: la difesa del piano di viabilità

La gestione della circolazione durante i grandi eventi costituisce un banco di prova complesso per la città di Salerno, capace di attrarre migliaia di visitatori ed escursionisti nel giro di poche ore. Di fronte alle critiche sui rallentamenti e sui disagi alla circolazione, l’assessore Galdi ha evidenziato come le criticità siano legate alle caratteristiche intrinseche del territorio e alla conformazione della rete viaria cittadina.

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Tutte le contromisure attuate, ha spiegato il delegato alla Mobilità, sono il frutto di un lavoro coordinato tra tecnici ed esperti del settore, orientato a bilanciare l’accoglienza dei flussi turistici con le esigenze quotidiane dei residenti. Le opzioni sul tavolo vengono ponderate analizzando i dati di traffico, con l’obiettivo di ridurre al minimo i punti di sofferenza della rete stradale.

Il caso della Commissione Trasparenza e gli interventi a via Racinaro

Un altro snodo polemico riguarda l’assenza dell’assessore alle sedute della Commissione Trasparenza, tema sollevato dai banchi delle minoranze consiliari. Sul punto, l’amministrazione ribadisce il rispetto verso le istituzioni cittadine, riconducendo le sovrapposizioni a impegni istituzionali e confermando la disponibilità al confronto costruttivo sulle decisioni di interesse pubblico.

Sul fronte delle opere infrastrutturali, l’attenzione si sposta sul sottopasso di via Racinaro. L’arteria è al centro di una serie di interventi mirati a incrementare i livelli di sicurezza, ottimizzare la viabilità di collegamento e risolvere annose problematiche strutturali. Gli adeguamenti in corso puntano a garantire una circolazione più fluida ed evitare criticità in caso di eventi meteorologici avversi o picchi di traffico nelle ore di punta.

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