Prevenzione femminile: le iniziative a Salerno per l’Ottobre Rosa

La Casa di Cura Villa del Sole di Salerno aderisce all’Ottobre Rosa, il mese internazionale dedicato alla salute della donna, promuovendo un programma di visite gratuite volte alla diagnosi precoce dei tumori al seno e delle patologie ginecologiche. L’iniziativa offre un’opportunità concreta di screening al territorio campano, affiancando alla consulenza medica un percorso di sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

L’evento rientra nell’ambito del progetto “Amici di Sara”, promosso dall’I.R.C.C.S. Neuromed in stretta sinergia con la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori). L’obiettivo principale è garantire un accesso facilitato ai controlli specialistici per donne di ogni età, valorizzando la prevenzione primaria e secondaria quali strumenti fondamentali per contrastare l’insorgenza delle patologie femminili più diffuse.

L’integrazione tra strutture ospedaliere e associazioni di settore permette di consolidare una rete capillare sul territorio, orientata all’assistenza e all’informazione scientifica. La visione della Casa di Cura salernitana punta a un modello di presa in carico multidisciplinare che metta al centro la salute femminile.

Il progetto “Amici di Sara” nasce per rafforzare i programmi di screening e facilitare l’accesso alla diagnostica avanzata attraverso presidi dedicati.

“Amici di Sara è un progetto di prevenzione oncologica nato dalla collaborazione tra la LILT, IRCCS Neuromed e vari partner sanitari. L’obiettivo è promuovere la prevenzione oncologica, potenziare le attività di diagnostica avanzata, sostenere programmi di screening e porre particolare attenzione alle patologie di genere e ai corretti stili di vita. Abbiamo allargato la collaborazione a tutte le strutture del Network Neuromed che hanno aderito con la predisposizione di un point permanente negli ospedali, il tutto per diffondere la cultura della prevenzione e sostenere iniziative gratuite”. Mario Pietracupa , referente nazionale del progetto

L’intesa tra la LILT e il Network Neuromed garantisce lo sviluppo di campagne ad alto impatto sociale su scala regionale.

“LILT collabora da tempo con Neuromed, grazie alla firma di un protocollo che comprende anche le sezioni regionali come LILT Campania e LILT Molise, teso alla prevenzione oncologica primaria e secondaria e alla sensibilizzazione del territorio. Grazie a questo accordo abbiamo la possibilità di estendere la rete di prevenzione e di informazione tra le cliniche e le strutture collegate al Network e ai presidi territoriali della LILT, il tutto per sviluppare e promuovere campagne gratuite di sensibilizzazione e screening gratuiti”. Oto Cusano, Coordinatore Regionale della LILT Campania