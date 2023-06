“Mi voglio bene”: continua in Cilento la campagna di prevenzione dell’ASL Salerno, ecco dove

Continua in Cilento, la campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Mi voglio Bene”, promossa dall’Asl Salerno per incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti.

Le prossime tappe

Il prossimo 27 giugno, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, si terrà a Torchiara lo screening per la prevenzione dei tumori del Colon retto, con la collaborazione dei comuni di Prignano Cilento, Laureana Cilento e Rutino. “Si può ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto presso la sede del Comune di Torchiara – fanno sapere da palazzo di città – la campagna di screening è gratuita, e rivolta a coloro hanno un’età compresa tra i 50 e i 74 anni”. Per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Ciliberti Valentina (3384942149), Dott.ssa Marino Vincenza (3384942146), dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Gli esami screening del tumore colon-retto: ecco come effettuarli

L’esame consiste nella raccolta di una piccola quantità di feci e nella ricerca di tracce di sangue ad occhio nudo. La presenza di sangue possono essere un indizio di una forma tumorale, ma anche polipi che possono, in futuro, degenerare. Risulta, quindi, fondamentale, eseguire dei semplici test al fine di sensibilizzare i cittadini.

Il tumore del colon-retto colpisce l’ultima parte dell’intestino e consiste in una crescita anomala di cellule del suo rivestimento interno. È al secondo posto come frequenza tra le malattie tumorali in Italia ed Europa.

Gli incontri sono promossi dall’Asl Salerno, con coordinatore distrettuale della promozione della salute il Dott. Giovanni Nicoletti, nell’ambito del programma “Mi voglio bene”, con lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione.