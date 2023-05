“Mi voglio bene”: continua in Cilento la campagna di prevenzione dell’ASL Salerno

Continua in Cilento, la campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Mi voglio Bene”, promossa dall’Asl Salerno per incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti.

Le prossime tappe

Dopo la tappa di Omignano, che ha visto un elevato numero di partecipanti, l’Asl Salerno ha deciso di prolungare il tour programmando ulteriori 6 tappe, a partire dal 15 maggio, a San Mauro Cilento, presso la sede ASL, il 23 maggio sosta a Castellabate, presso sede ASL, il 26 maggio appuntamento a Montecorice, presso sede ASL, il 27 maggio a Casal Velino, il 1° giugno tappa ad Agropoli e infine il 7 giugno a Perdifumo.

Incontri di sensibilizzazione e prevenzione oncologica

Gli incontri sono promossi dall’Asl Salerno, con coordinatore distrettuale della promozione della salute il Dott. Giovanni Nicoletti, nell’ambito del programma “Mi voglio bene”, con lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione.

C’è in atto una vera e propria emergenza oncologica e, spesso, i cittadini, non sono informati su quelli che sono i servizi territoriali. Il programma “Mi voglio bene”, si propone di effettuare attività di prevenzione primaria e sensibilizzare la popolazione rispetto alla diagnosi precoce, ad esempio, del tumore della cervice uterina; come prevede la nota della Regione Campania, finalizzata e potenziare il programma di Screening ed aumentare la vaccinazione anti- HPV.

In questa ottica, il programma Mi voglio bene, ha una valenza strategica nel Sistema Sanitario Regionale. Lo screening della cervice uterina, si rivolge alle donne di età compresa tra i 26 e i 65 anni d’età; vengono invitate ad effettuare un Pap Test ogni 3 anni presso i consultori distribuiti su tutto il territorio aziendale.

Saranno effettuati anche screening per prevenire patologie tumorali alla mammella e tumore al colon- retto. Lo screening è totalmente gratuito.