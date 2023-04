Ad Omignano una giornata dedicata alla prevenzione: ecco quando

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha organizzato per il giorno 29 aprile, presso Piazza Sant’Antonio di Omignano Scalo, una giornata dedicata all’importanza della prevenzione, con una serie di appuntamenti in programma.

Dalle 9.00 un incontro di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica

A partire dalle ore 9.00 ci sarà un incontro di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica, promosso dall’ASL Salerno, con la collaborazione dell’ente cilentano. L’incontro rientra nel programma “Mi voglio bene”, programma del catalogo aziendale della salute 2021/2022.

L’incontro vuole essere un modo per sensibilizzare alla prevenzione; c’è in atto una vera e propria emergenza oncologica e, spesso, i cittadini, non sono informati su quelli che sono i servizi territoriali.Il programma “Mi voglio bene”, si propone di effettuare attività di prevenzione primaria e sensibilizzare la popolazione rispetto alla diagnosi precoce, ad esempio, del tumore della cervice uterina; come prevede la nota della Regione Campania, finalizzata e potenziare il programma di Screening ed aumentare la vaccinazione anti- HPV.

In questa ottica, il programma Mi voglio bene, ha una valenza strategica nel Sistema Sanitario Regionale. Lo screening della cervice uterina, si rivolge alle donne di età compresa tra i 26 e i 65 anni d’età; vengono invitate ad effettuare un Pap Test ogni 3 anni presso i consultori distribuiti su tutto il territorio aziendale.

Saranno effettuati anche screening per prevenire patologie tumorali alla mammella e tumore al colon- retto. Lo screening è totalmente gratuito.

Controlli gratuiti dell’udito e donazioni del sangue

Sempre a partire dalle ore 9.00, nella giornata di sensibilizzazione e prevenzione organizzata dall’ASL Salerno, sarà possibile effettuare controlli gratuiti dell’udito. In più l’Avis sarà presente in Piazza Sant’Antonio con la propria Autoemoteca per una raccolta straordinaria di sangue.