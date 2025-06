Marina di Camerota: nuova cogestione del Museo degli Infreschi

Per il Museo degli Infreschi di Marina di Camerota inizia un nuovo capitolo. A partire dalla giornata di ieri, venerdì 27 giugno, infatti, è nata una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e la “Camerota sea Accademy” per una cogestione del Museo.

Le finalità

L’obiettivo è far diventare il Museo un luogo di studio e di promozione dell’area Marina Protetta. “Innanzitutto ringrazio l’amministrazione comunale di Camerota e l’assessore altruismo Teresa Esposito perché questi progetti nascono quando si da vita ad una perfetta sinergia tra le parti – ha affermato il direttore della “Camerota sea Accademy” Gennaro Attanasio.

Focus su Biodiversità

In questo momento storico per il territorio, si parla tanta di Biodiversità di aree marine protette, abbiamo colto al balzo l’occasione per una cogestione del Museo degli Infreschi. Il nostro desiderio è di usarlo come hub permanente per la Biodiversità”. Da qui, dunque, la nascita di tanti progetti, come auspicato dall’assessore al Turismo Teresa Esposito, e che ha visto la piena partecipazione dalla video maker Roberta Ruggiero e della giornalista Rachele Renno, entrambe presenti alla partenza dell’ambizioso progetto.