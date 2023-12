Mancato riconoscimento del distretto commerciale di Sapri: «responsabile si dimetta»

Il distretto del commercio Sinus Laus, con Sapri comune capofila, escluso dalla Regione Campania. Una cattiva notizie per la città del Golfo di Policastro e gli altri centri aderenti, considerato che il riconoscimento avrebbe consentito alle attività commerciali di beneficiare di fondi per ristorare le perdite ed i mancati incassi dovuti al Covid. La notizia non è passata inosservata.

Le accuse del gruppo di minoranza

Ad evidenziare il caso il gruppo consiliare Siamo Sapri che ha immediatamente chiesto le dimissioni di Rosanna Pecorelli.

«In qualsiasi settore della sfera di azione di qualsiasi soggetto economico e politico,

questo si chiama fallimento – accusano da Siamo Sapri – Il primo atto sarebbero le dimissioni dei responsabili. Il Gruppo Consiliare SiAmo SAPRI chiede pubblicamente le dimissioni del consigliere delegato al commercio quale atto presa di coscienza della gravità che questa esclusione porterà al settore commercio del Golfo di Policastro già in crisi endemica».