Maltempo in Cilento, ad Acciaroli nessun danno strutturale: l’assessore Guariglia difende i lavori sul lungomare

Il maltempo e le violente mareggiate degli ultimi giorni hanno colpito duramente il litorale cilentano, mettendo sotto pressione diverse località costiere. Tra queste anche Acciaroli, frazione marina del Comune di Pollica, dove il mare ha raggiunto con forza il porto e il lungomare.

A fare il punto della situazione è l’assessore del Comune di Pollica, Michele Guariglia, che sottolinea come nonostante l’intensità dell’evento, non si siano registrati danni strutturali. “Al netto di qualche pietra saltata, che verrà prontamente riposizionata, non abbiamo rilevato particolari criticità”.

I lavori svolti

Nel suo intervento, l’assessore risponde anche alle polemiche sollevate da alcuni cittadini sulla qualità dei lavori di riqualificazione del lungomare. C’è chi attribuisce l’arrivo delle onde alla rimozione di un muretto alto circa 50 centimetri, ma l’amministratore ricorda la presenza delle file di massi frangiflutti installate a protezione dell’area, definite “una difesa reale e determinante, ben più efficace di un semplice muretto”.

Viene inoltre richiamata la situazione precedente agli interventi: in passato, con mareggiate meno intense, l’acqua avrebbe raggiunto più volte le abitazioni della zona. Oltre alla protezione costiera, Guariglia evidenzia anche il rifacimento delle fognature, la riqualificazione dei pozzetti e il miglioramento complessivo del sistema di deflusso, interventi che, sottolinea, hanno contribuito a contenere i rischi.

Secondo l’esponente dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Stefano Pisani, Acciaroli ha affrontato un evento straordinario riuscendo a rimanere sostanzialmente indenne, a differenza di altre zone del territorio cilentano dove i danni sarebbero stati più consistenti. Infine si ribadisce l’impegno dell’amministrazione che continuerà a lavorare per rafforzare ulteriormente la protezione della costa. “Il mare va amato, rispettato e temuto. Sempre”, conclude Guariglia.