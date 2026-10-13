Cronaca

Lutto a Montesano per l’ultimo saluto ad Antonio Simone: giovedì i funerali

Montesano sulla Marcellana si appresta a dare l'ultimo saluto ad Antonio Simone. Giovedì 15 ottobre i funerali nella chiesa di Sant’Anna.

Di:
Erminio Cioffi
Lutto a Montesano per l’ultimo saluto ad Antonio Simone: giovedì i funerali

La comunità di Montesano sulla Marcellana si prepara a dare il definitivo e doloroso addio ad Antonio Simone, l’operaio di 46 anni tragicamente scomparso lo scorso 7 ottobre in seguito a un grave incidente sul lavoro verificatosi nel territorio comunale di Apollosa, in provincia di Benevento. Dopo il completamento degli accertamenti medico-legali disposti dall’autorità giudiziaria, la salma è stata liberata per consentire lo svolgimento delle esequie, previste per la mattinata di giovedì 15 ottobre.

L’autopsia e gli sviluppi delle indagini

Nella mattinata odierna è stato effettuato l’esame autoptico sul corpo del 46enne. L’accertamento è stato formalmente disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento, la quale ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sulle cause dell’incidente e per verificare eventuali responsabilità legate alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli inquirenti proseguono con i rilievi tecnico-peritari per ricostruire in maniera esatta la dinamica dell’evento fatale.

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La data e il luogo dei funerali

I funerali si svolgeranno giovedì 15 ottobre, alle ore 10:00, presso la chiesa di Sant’Anna situata nel centro storico di Montesano Capoluogo. Sarà un momento di profondo cordoglio e di vicinanza verso i familiari di un uomo stimato, la cui drammatica scomparsa ha destato forte emozione e sgomento non soltanto nella comunità locale ma nell’intero comprensorio del Vallo di Diano.

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