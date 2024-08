Luci d’artista 2024 a Salerno: corsa contro il tempo per le luminarie

L’attesissima edizione 2024 delle Luci d’Artista di Salerno è a rischio. Il Comune ha pubblicato ieri un bando urgente per la realizzazione delle luminarie natalizie, ma i tempi strettissimi e le difficoltà nel reperire i fondi mettono a repentaglio l’evento più atteso dell’anno.

Il bando per le luci d’artista e il progetto

La scadenza del bando è fissata per il 20 settembre alle ore 10:00, lasciando agli operatori economici poco più di venti giorni per presentare le proprie proposte. La causa di questa fretta sarebbe da ricercare nei ritardi nella firma dell’accordo di coesione tra il Governo e la Regione Campania, che ha comportato uno slittamento nello stanziamento dei fondi necessari per la realizzazione dell’evento.

Il progetto originario, curato dallo studio Ondesign, prevedeva una serie di installazioni luminose innovative e suggestive, come il Giardino preistorico nella villa comunale e la macchina delle bolle in piazza Sedile del Campo. Tuttavia, i tempi strettissimi e la necessità di adeguarsi al budget disponibile potrebbero comportare una semplificazione del progetto iniziale.

Data la ristrettezza dei tempi, è probabile che le aziende che parteciperanno al bando siano quelle già in possesso di installazioni luminose pronte all’uso. Tra queste, potrebbe figurare nuovamente Iren Smart Solution, società che ha curato le precedenti edizioni dell’evento. Tuttavia, il Comune ha già respinto una precedente proposta della società, aprendo così le porte ad altre possibili candidature.