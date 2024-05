Fondi Coesione, consiglio di stato dà ragione a De Luca. Sindaco di Salerno: “Finalmente è stata fatta giustizia”

Il Consiglio di stato dà ragione al governatore della Campania Vincenzo De Luca: i fondi di coesione vanno sbloccati. Il Ministero per il Sud e per le politiche di coesione ha l’obbligo di definire l’accordo con la Campania per il trasferimento dei fondi di sviluppo e coesione già assegnati alla Regione con delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica.

“Una vittoria storica”, per il governatore De Luca, sulla quale si è espresso anche il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli.