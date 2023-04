L’editoriale. Progetto InfoCilento avanti tra novità e importanti iniziative per il territorio

Se si potesse materializzare il mio orgoglio per il progetto InfoCilento sicuramente avrebbe, oggi, il volto di tutti i professionisti presenti in questa foto.

Sono trascorsi pochi mesi da quando ho intrapreso la nuova sfida imprenditoriale nel territorio che mi ha visto crescere e già la proiezione futura è di raddoppiare, diversificandone l’apporto, il numero dei collaboratori, inviati e dipendenti di questa formidabile realtà.

Grazie alla presenza innovatrice di Edoardo Marcianó, con cui collaboro fattivamente su diversi fronti imprenditoriali, posso infatti dire che i risultati finora raggiunti permetteranno alla redazione di InfoCilento di registrare la propria presenza su un campo di azione territoriale sempre più ampio.

Di conseguenza, coloro che, attraverso di noi, sponsorizzano la loro realtà identitaria o commerciale iniziano a raccogliere i frutti del proprio investimento; siano essi Enti pubblici o aziende private.

Questo ci rafforza sempre di più nel credere alla validità di una simile azione .

A riprova del continuo cambio di passo in termini organizzativi, abbiamo affidato ad Ernesto Rocco il ruolo di Direttore Responsabile, a riprova della completa stima che nutriamo per il lavoro da lui finora svolto e da svolgersi nel futuro.

Nell’ultimo mese abbiamo preso parte ad importanti iniziative. Tra queste mi piace ricordare la presenza della redazione di InfoCilento allo stadio “Maradona” di Napoli per Italia – Inghilterra, ospite della FIGC, che nei prossimi mesi ci accoglierà anche a Coverciano.

Stiamo, inoltre, portando avanti un percorso di sviluppo di attività nelle scuole del territorio col sostegno del provveditorato agli studi di Salerno e l’avallo dei diversi istituti coinvolti.

L’occasione in corso, il gioco a quiz “Se lo sai… Rispondi!” è solo il primo segnale che desideriamo dare di vicinanza al sociale e ai giovani.

Durante la semifinale infatti, il giorno 6 aprile ore 18, presso il Cineteatro E. De Filippo ad Agropoli, l’occasione mi sarà utile per dedicare l’intera manifestazione a Ludovica Parente, da poco scomparsa a causa di una grave malattia, fiore freschissimo di questo territorio.

A conclusione del progetto “Se lo sai… Rispondi! “, il 17 aprile ore 20 presso il Teatro Hotel Ariston di Paestum, invitando tutti i rappresentanti politici e scolastici dei paesi partecipanti, mi onorerò di avere presenti alcuni ospiti, amici e personaggi dello spettacolo, sport e cultura che certamente arricchiranno la manifestazione di valore aggiunto, a beneficio del territorio intero.

Grazie per seguirci, grazie per la buona energia che quotidianamente ci dimostrate!

Vi aspettiamo numerosi per giocare insieme a noi.

Domenico Cerruti