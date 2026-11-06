Lavori nella galleria Monte Pergola: chiusure notturne sul Raccordo Avellino-Salerno

Proseguono le operazioni di rifinitura e completamento degli interventi di manutenzione programmata all’interno della canna sud della galleria Monte Pergola, snodo cruciale situato lungo il Raccordo Autostradale 2 Avellino-Salerno. L’infrastruttura aveva già visto la riapertura di un fornice lo scorso 31 luglio, a seguito di un’imponente opera di restauro strutturale e impiantistico che ha richiesto un investimento complessivo superiore ai 42 milioni di euro. Per consentire la conclusione delle ultime lavorazioni in totale sicurezza, Anas ha predisposto un piano di limitazioni temporanee al transito veicolare.

Calendario e orari delle chiusure notturne sul Raccordo RA2

La misura di interdizione del traffico interesserà la canna in direzione Salerno nel tratto del Raccordo Autostradale compreso tra lo svincolo di Serino (km 23,450) e lo svincolo di Solofra (km 19,500). I provvedimenti saranno attivi nel periodo compreso tra lunedì 9 e venerdì 20 novembre, esclusivamente in fascia oraria notturna, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Le limitazioni si applicheranno dal lunedì al venerdì, concludendosi alle ore 6.00 del sabato mattina. Durante le ore diurne la circolazione proseguirà regolarmente in entrambe le canne del tunnel.

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Modifiche alla circolazione e percorsi alternativi per i mezzi pesanti

Nelle ore di chiusura notturna, il flusso di auto e veicoli leggeri in direzione Salerno verrà deviato all’interno della canna in direzione Avellino, dove sarà attivato il doppio senso di circolazione. In questa fase rimarrà in vigore il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 6,5 tonnellate e per i mezzi che trasportano merci infiammabili o pericolose. Per i veicoli pesanti interessati dal blocco sono stati stabiliti i seguenti percorsi alternativi: