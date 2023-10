L’Ammaccata di Cristian Santomauro rappresenta il Cilento al C’è + Gusto di Bologna

Un “Arena della Pizza” è il luogo scelto per accogliere lo show cooking che vedrà protagonista l’Ammaccata Cilentana. Il nostro territorio sarà ospite e protagonista della seconda edizione del C’è + Gusto a Bologna, che si terrà sabato 21 e domenica 22 ottobre. Palazzo Re Enzo, situato al pieno centro della città, farà da cornice alla due giorni nell’alternarsi tra convegni e incontri sui temi dell’enogastronomia e dell’alimentazione.

La pizza protagonista al C’è+ Gusto di Bologna

Tra i protagonisti più importanti dell’evento c’è sicuramente la pizza, icona della tradizione italiana, a cui sarà dedicato un apposito spazio di confronto e produzione, denominato “Arena della Pizza”.

Qui scenderanno in campo gli artigiani migliori d’Italia, che si confronteranno sulle diverse tecniche ed interpretazioni del cibo che rende la nostra nazione famosa nel mondo. Tra questi vi sarà anche il cilentano Cristian Santomauro, Ambasciatore della Dieta Mediterranea che avrà modo di raccontare e presentare agli ospiti nel corso di due eventi.

Il programma

Il primo incontro avverrà alle 13:30 di sabato e avrà come protagonista l’Ammaccata Cilentana, un’interpretazione tanto rara quanto antica della pizza, di cui Santomauro è autore e promotore.

Il secondo incontro, che si svolgerà alle 18:30 di domenica, avrà come filo conduttore il Cilento, sia come Parco Nazionale che come terra ricca di biodiversità e tradizioni. Sarà sempre Cristian Santomauro a raccontare la Dieta Mediterranea con un focus sui grani antichi e sull’utilizzo di questi negli impasti della pizza e non solo.

«Onoratissimo di far parte di questo straordinario evento. Cercherò di raccontare al meglio il Cilento e le nostre straordinarie ricchezze attraverso l’Ammaccata» ha affermato Santomauro.

Gli altri prodotti campani

Oltre alla pizza, che vedrà numerosi rappresentanti campani e non solo, l’altra protagonista dell’evento sarà la Mozzarella di Bufala campana DOP. L’”Oro bianco” sarà, infatti, presentato in un aperitivo, alle 12:55 di sabato, assieme al tartufo nero Oro Monferrato e al Prosecco Doc. A presenziare l’evento vi sarà Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP.