Campionati mondiali di Pizza: tra i partecipanti anche un pizzaiolo cilentano

In questi giorni si stanno svolgendo a Palermo i Campionati Mondiali di Pizza, uno degli eventi più attesi del mondo della ristorazione, che richiama appassionati e professionisti da tutto il globo.

Tra i partecipanti di quest’anno c’è anche Gianluigi Cammardella, un giovane pizzaiolo classe 1989 originario di Castel San Lorenzo, piccolo borgo nel cuore del Cilento.

La competizione

Si sta tenendo nell’ambito della settima edizione di Expocook, la grande fiera dedicata al mondo della ristorazione, che si sta svolgendo negli spazi della Fiera del Mediterraneo. Con quindicimila metri quadrati e oltre ottanta showcooking, l’evento vanta la partecipazione di alcuni tra i più famosi chef stellati e bartender del settore, oltre ai pizzaioli più importanti del mondo.

Il sostegno da parte dei cittadini

Gli abitanti di Castel San Lorenzo stanno seguendo con grande interesse le gesta del loro concittadino, e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scorza, ha voluto esprimere il proprio sostegno a Gianluigi Cammardella con un messaggio di in bocca al lupo. “Forza Gianluigi, fai assaporare la tua arte e il gusto della nostra terra”, ha dichiarato il sindaco, rappresentando così il supporto e l’affetto dell’intera comunità di Castel San Lorenzo.

Orgoglio e soddisfazione per Gianluigi

Non c’è dubbio che i Campionati Mondiali di Pizza siano un’occasione straordinaria per fare conoscere al mondo la tradizione culinaria italiana, e partecipare a un evento così importante rappresenta per i pizzaioli un’esperienza unica, che mette alla prova le loro abilità e la loro creatività.

E per Gianluigi Cammardella, rappresentare il proprio paese in questa competizione non può che essere motivo di orgoglio e soddisfazione. Tutti gli abitanti di Castel San Lorenzo sono con lui, pronti a sostenere il loro campione fino alla vittoria finale.