L’Albero di Falcone all’I.C. Serre-Castelcivita: ad Aquara una giornata nel segno della legalità e della memoria

Una mattinata nel segno della legalità, della memoria e dell’impegno per le nuove generazioni. Questa mattina, presso la sede scolastica dell’Istituto Comprensivo “Serre-Castelcivita” ad Aquara, sono stati accolti studenti, rappresentanti delle istituzioni e autorità in occasione della Giornata della Legalità nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”.

Momento centrale dell’evento è stata la messa a dimora di una talea dell’Albero di Giovanni Falcone, storico simbolo di legalità e di memoria civile.

Le autorità e le istituzioni presenti all’iniziativa nel Cilento

Ad organizzare e promuovere l’iniziativa è stato il sindaco di Aquara, Antonio Marino, insieme all’Amministrazione comunale e all’istituzione scolastica guidata dalla Dirigente Dorotea Odato.

All’evento hanno preso parte numerose autorità civili e militari del territorio:

Giuseppe Scorza , sindaco di Castel San Lorenzo;

, sindaco di Castel San Lorenzo; Guido Carlo Decugis , comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli;

, comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli; I Carabinieri della Stazione locale, guidati dal Maresciallo Pierpaolo Coppola ;

; I Carabinieri del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ;

; Il Comando della Polizia Municipale locale;

Il Nucleo Carabinieri Biodiversità di Agerola.

Tra i contributi di maggior rilievo si segnala l’intervento della dottoressa Elisabetta Garzo, già presidente del Tribunale di Napoli, che ha arricchito la giornata con una riflessione sui valori costituzionali della legalità e sul significato della memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la difesa dello Stato.

Gli studenti protagonisti e la dimora dell’Albero di Falcone

Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento diretto degli alunni dell’Istituto Comprensivo, i quali hanno partecipato attivamente attraverso interventi e letture dedicati all’importanza delle regole nella vita quotidiana.

Durante la cerimonia, i militari del Nucleo Carabinieri Biodiversità di Agerola hanno piantato la talea dell’albero nel giardino della scuola. Un gesto tanto concreto quanto simbolico: un albero destinato a crescere insieme agli studenti, rappresentando negli anni a venire un punto di riferimento per l’intera comunità scolastica.

Per l’occasione, il Comune di Aquara ha donato una targa commemorativa per sottolineare il profondo valore etico che il simbolo dell’Albero di Falcone assume per il territorio degli Alburni. L’evento ha così unito scuola, Forze dell’Ordine e istituzioni, trasformando il ricordo del magistrato in un impegno attivo affidato alle giovani generazioni.