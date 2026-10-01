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Condizionatori a scuola: ecco gli istituti finanziati in provincia di Salerno

Il Ministero approva il Decreto n. 574/2026 per il raffrescamento nelle aule, ecco le scuole beneficiarie del finanziamento

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Roberta Foccillo
Di:Roberta Foccillo
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Condizionatori a scuola: ecco gli istituti finanziati in provincia di Salerno

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato il via libera definitivo al piano di interventi destituiti al miglioramento del benessere climatico all’interno degli edifici scolastici italiani. Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 574 del 18 settembre 2026, l’amministrazione centrale ha approvato l’elenco ufficiale delle istituzioni scolastiche statali che accederanno alle risorse stanziate dal precedente Decreto Ministeriale n. 179/2026.

L’iniziativa punta a sostenere economicamente l’acquisto, l’installazione e la messa in funzione di dispositivi di ultima generazione per il raffrescamento e la gestione della temperatura nelle aule. A livello nazionale, il bilancio dell’istruttoria vede 6.342 scuole ammesse e finanziate, a fronte di sole 12 candidature scartate per mancanza dei requisiti previsti dal bando.

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Un contributo di oltre 3mila euro a ciascun istituto

A ogni scuola inserita formale nell’Allegato A del provvedimento viene assegnato un contributo economico pari a 3.153,57 euro. Le risorse permetteranno agli istituti di affrontare le stagioni più calde garantendo la continuità didattica in ambienti salutari, sostenibili e idonei all’apprendimento.

Tra gli enti beneficiari figurano numerosi plessi della provincia di Salerno, che spaziano dai circoli didattici della Piana del Sele agli istituti omnicomprensivi del Cilento e del Vallo di Diano.

Ecco gli istituti finanziati in provincia di Salerno

  • Calcedonia – S.Tommaso D. Salerno
  • Convitto Nazionale T. Tasso Salerno
  • CPIA Salerno Salerno
  • D.D. I Circolo Agropoli Agropoli
  • E. Ferrari Battipaglia
  • I.C. A. Gatto Battipaglia
  • I.C. Agropoli San Marco Agropoli
  • I.C. Alfano – Quasimodo Salerno
  • I.C. Barra Salerno
  • I.C. Camerota Camerota
  • I.C. Campagna Capoluogo Campagna
  • I.C. Capaccio Capoluogo Capaccio Paestum
  • I.C. Capaccio Paestum Capaccio Paestum
  • I.C. Castellabate Castellabate
  • I.C. Eboli I Matteo Ripa Eboli
  • I.C. Fiorentino Battipaglia
  • I.C. G. Falcone Sassano
  • I.C. G. Marconi Battipaglia
  • I.C. G. Romano Eboli
  • I.C. Giovanni Paolo II Salerno
  • I.C. L. Da Vinci Olevano sul Tusciano
  • I.C. Montalcini Salerno
  • I.C. Ogliara Salerno
  • I.C. Palatucci Campagna
  • I.C. Parmenide Ascea
  • I.C. Picentia Pontecagnano
  • I.C. S. Marina Policastro – Sapri Santa Marina / Sapri
  • I.C. S. Penna Battipaglia
  • I.C. Salvemini Battipaglia
  • I.C. Speranza – Lettieri Centola
  • I.C. T. Gaza San Giovanni a Piro
  • I.C. Tasso Salerno
  • I.C. Vallo della Lucania Novi Velia
  • I.C. Vicinanza Salerno
  • I.C. Virgilio – Gonzaga Eboli
  • I.C. Monterisi Salerno
  • I.O.C. – AUT. 168 Torre Orsaia
  • I.O.C. Parmenide Roccadaspide
  • I.O.C. Polla Polla
  • Istituto A. Gallotta Eboli
  • Istituto Alfano I Salerno
  • Istituto Ancel Keys Castelnuovo Cilento
  • Istituto Besta Gloriosi Battipaglia
  • Istituto Cenni Marconi Vallo della Lucania
  • Istituto E. Medi Battipaglia
  • Istituto G. Da Procida Salerno
  • Istituto G.B. Piranesi Capaccio Paestum
  • Istituto Galilei – Di Palo Salerno
  • Istituto Genovesi – Da Vinci Salerno
  • Istituto Giovanni XXIII – S. Caterina – Amendola Salerno
  • Istituto L. Da Vinci Sapri
  • Istituto L. Da Vinci Vallo della Lucania
  • Istituto Marco Tullio Cicerone Sala Consilina
  • Istituto Mattei Fortunato Eboli
  • Istituto Parmenide Vallo della Lucania
  • Istituto Perito Levi Eboli
  • Istituto Profagri Salerno
  • Istituto R. Virtuoso Salerno
  • Istituto Regina Margherita Salerno
  • Istituto Sabatini Menna Salerno
  • Istituto T. Confalonieri Campagna
  • Istituto T. Tasso Salerno
  • Liceo A. Gatto Agropoli

Scadenza per la conclusione e la rendicontazione

Il termine ultimo e perentorio per ultimare gli interventi e caricare la documentazione è fissato al 31 marzo 2027.

Piattaforma dedicata: Le spese e la rendicontazione finale dovranno essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma MONITOR/PIMER, seguendo le regole dell’Avviso pubblico del 4 settembre 2026.

Documenti e controlli

La rendicontazione dovrà includere la documentazione richiesta e il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dai revisori dei conti. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli sui requisiti in qualsiasi momento. La mancata presentazione della rendicontazione entro la scadenza del 31 marzo 2027 comporterà l’obbligo, per la scuola inadempiente, di restituire integralmente le somme ricevute come acconto.

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