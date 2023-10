Ladri ad Agropoli: colpo in un tabacchi

Ladri in azione questa notte ad Agropoli in via Risorgimento. I malviventi hanno preso di mira un tabacchi portando via sigarette, denaro e materiale della Lottomatica.

Il colpo nella notte

Stando alle prime ricostruzioni i malviventi hanno oscurato le telecamere con dello spray per non essere scoperti, poi hanno forzato una saracinesca e hanno avuto accesso al locale.

Una volta dentro hanno portato via il denaro contante contenuto in cassa, prodotti della Lottomatica e sigarette.

Le indagini

Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno eseguito i rilievi. Da quantificare il valore del bottino.