Atena Lucana: doppio furto nella notte, i ladri sfondano 2 pareti e svaligiano un bar e un tabacchino

Un audace furto perpetrato nella notte ad Atena Lucana ha portato i malviventi a impossessarsi di un bottino di alcune migliaia di euro.

I fatti

L’obiettivo dei ladri sono stati un bar e un tabacchino situati lungo la Strada Statale 19. Sfruttando l’oscurità notturna, i criminali sono riusciti a penetrare nel bar e a sottrarre il denaro contenuto nelle gettoniere delle slot machine elettroniche presenti all’interno dell’esercizio. Tuttavia, la loro ambizione criminale non si è fermata qui.

Dopo essersi impadroniti del bottino, i ladri hanno deciso di compiere un ulteriore colpo abbattendo parte della parete che separava il bar dal tabacchino adiacente. Questa azione audace ha permesso loro di entrare nella rivendita di tabacchi, dove hanno saccheggiato un ingente quantitativo di sigarette.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono intervenuti rapidamente sulla scena del crimine. Hanno iniziato ad indagare, raccogliendo prove e testimoni oculari per cercare di individuare i responsabili di questo audace colpo. Le indagini sono in corso, e le autorità si stanno adoperando per identificare i colpevoli e portarli alla giustizia.

Questo furto di notevole portata ha causato preoccupazione tra i residenti di Atena Lucana, che si sentono ora meno sicuri all’interno della loro comunità. Le attività commerciali coinvolte subiranno probabilmente conseguenze significative a causa di questo atto criminale, sia per le perdite finanziarie subite che per i danni materiali causati all’edificio.

Si spera che le indagini delle forze dell’ordine producano risultati concreti e che i responsabili vengano presto individuati.