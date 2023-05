Ladri in azione: paura nella notte in località Moio di Agropoli: 4 i furti messi a segno

Prosegue l’ondata di furti nel Cilento. Paura nella notte In contrada Moio ad Agropoli. La scorsa notte, infatti, dei malviventi si sono introdotti all’interno di un’azienda per la lavorazione di vetri, di una falegnameria adiacente e in 4 abitazioni.

La ricostruzione

A sventare il furto, un operaio dell’azienda che ha scorto e messo in fuga i ladri mentre stavano cercando di introdursi all’interno dello stabilimento alle 7:00 circa di questa mattina.

I ladri hanno rubato un’auto con attrezzi da lavoro

Si tratta di quattro uomini la cui identità è attualmente ignota. Sempre a Moio la banda è riuscita a mettere in atto altri tre furti, uno in un’azienda nei pressi di Trentova e altri due in via Gennaro Serra, dove i malviventi hanno sottratto un’autovettura e l’attrezzatura da lavoro in essa contenuta, portando via anche le chiavi di casa della famiglia malcapitata.

Il filo conduttore dei furti, è la refurtiva. I ladri, infatti, hanno rubato diversi attrezzi da lavoro da due auto. Rinvenuta, inoltre, un’automobile di proprietà di un uomo di Eboli, si presume che proprio quest’ultima, sia l’auto utilizzata dai ladri per fare razzia nella notte.

Indagini in corso

Per fortuna i ladri non si sono introdotti nell’abitazione alla quale avrebbero avuto libero accesso. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Agropoli. Al momento non è noto se la mano che ha agito questa notte ad Agropoli sia la stessa di altri furti compiuti nei giorni scorsi sul territorio.

I cittadini chiedono maggiori controlli sul territorio al fine di arrestare l’ondata di furti che sta interessando tutto il Cilento nelle ultime settimane.