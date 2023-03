La Protezione Civile Croce Gialla arriva anche ad Eboli

Dedicare il proprio tempo libero ad aiutare chi è in difficoltà, ampliare la propria conoscenza in materia di Protezione Civile, mettersi al servizio della collettività e contribuire come cittadinanza attiva alla vita della propria Città.

Una vera e propria associazione di volontariato, che esula dalle dinamiche politiche, e che nel volontariato fonda le sue basi e i suoi principi come statuto.

Sono questi in sintesi, infatti, i principi cardine del neonato gruppo di Protezione Civile Croce Gialla con a capo il presidente Sofia Spagnuolo.

L’importanza sul territorio ebolitano e non solo

Una realtà che esiste ed insiste sul territorio comunale ebolitano e già presente anche nei comuni limitrofi da oltre venti anni. Una realtà che ha all’attivo una serie di attività conclamate e riconosciute e che opera come associazione di volontariato in campo sanitario e di protezione civile anche ad Oliveto Citra è un altri comuni della Provincia di Salerno già da diversi anni.

Ad Eboli mancava il nucleo operativo dell’associazione Croce Gialla cara al presidente Spagnuolo che andasse ad affiancare il nucleo sanitario.

Ora, con le nuove iscrizioni, soprattutto quelle del gruppo coeso e già formato dei venti volontari provenienti dal vecchio nucleo di PC comunale, si riuscirà a mettere in piedi una squadra operativa con grande professionalità. Gli ex venti della PC comunale, infatti, hanno saputo affrontare prove importanti nel corso degli anni. Ultima, in ordine di tempo, la fase della pandemia con attività di supporto e di sostegno alla popolazione durante tutta la fase dell’emergenza Covid-19.

Ecco le info utili per le iscrizioni

Scegli di diventare volontariato nella tua Città. Le iscrizioni sono aperte e c’è tempo fino al prossimo 7 aprile.

Il modulo per effettuare la domanda d’iscrizione è reperibile al link: (clicca qui)

I requisiti richiesti:

Per poter diventare un Volontario bisogna avere minimo 16 anni, col consenso dei genitori, ed allegare alla domanda:

N. 2 fotografie formato tessera;

certificato anamnestico da cui risulta la propria condizione fisica e psichica;

Gli aspiranti Volontari seguiranno un corso di formazione teorico e pratico.

Per tutte le informazioni

Protezione Civile Croce Gialla Eboli:

via Giovan Battista Vignola, Eboli (SA);

Email: crocegiallaeboli@gmail.com 3914884541.