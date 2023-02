Protezione Civile: nuova allerta meteo Gialla su tutta la Campania 

La Regione Campania è al centro dell’attenzione della Protezione Civile per via di un avviso di allerta meteo di colore giallo che sarà valido dalle 18 di oggi, martedì 28 febbraio, alle 14 di domani, mercoledì 1 marzo. Questo avviso riguarda l’intero territorio campano e fa riferimento ad alcune condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose.

Secondo l’avviso, le precipitazioni saranno sparse e potrebbero assumere il carattere di rovesci o temporali intensi. Ciò potrebbe comportare alcuni rischi idrogeologici come allagamenti, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle strade, caduta di massi o fenomeni franosi in territori fragili. Pertanto, la Protezione Civile invita le autorità competenti a prestare particolare attenzione alle criticità previste e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi.

È importante che i cittadini campani siano informati su questa situazione e che seguano tutte le precauzioni necessarie per garantire la loro sicurezza personale e quella degli altri. In caso di emergenza, si consiglia di contattare immediatamente le autorità competenti o il numero di emergenza 112. Restiamo tutti vigili e pronti ad affrontare eventuali difficoltà che potrebbero insorgere in questo periodo di instabilità atmosferica.