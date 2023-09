La CGIL Salerno incontra il Prefetto Francesco Russo

La Cgil Salerno, unitamente alle sue categorie, ha salutato il prefetto dott. Francesco Russo, ieri sera, a Palazzo di Governo. Il Consiglio dei Ministri, infatti, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha assegnato come prossima destinazione per Russo, che lascia Salerno dopo cinque anni e tre mesi, la città di Bari, a partire dal 2 ottobre. «Il momento dei saluti è sempre difficile soprattutto se bisogna congedarsi da un uomo delle Istituzioni come il prefetto di Salerno, Francesco Russo – afferma Antonio Apadula, segretario generale Cgil Salerno -. Sono stati cinque anni storicamente difficili, almeno due dei quali, trascorsi nell’emergenza covid tra mille difficoltà e tanti momenti drammatici, gestiti sempre con competenza e professionalità, ma anche con grande umanità mostrando una spiccata capacità di ascolto sui temi più sensibili quali sicurezza, accoglienza dei migranti e tutte le problematiche legate al mondo del lavoro.

Il rapporto tra Cgil e Prefettura

Il rapporto è sempre stato sempre collaborativo e, più in generale, proficuo in più ambiti. Russo ha, infatti, sempre mostrato una sensibilità spiccata, peculiarità dell’uomo ancor più che del ruolo: autorevole ma giammai autoritario. Accogliente, ma allo stesso tempo pragmatico e risolutivo, mancherà molto alla città di Salerno e alle sue province.

L’augurio dal sindacato

L’augurio è che possa proseguire il suo cammino professionale con serenità, raggiungendo traguardi e obiettivi importanti anche nella città di Bari. Doveroso è il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto».