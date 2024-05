Elezioni comunali 2024 a Campora: ecco liste e candidati

Due candidati a sindaco di Campora per le elezioni comunali 2024. Marcello Feola si conferma in campo come aveva preannunciato alla vigilia; dall’altra parte c’è Giovanni Feola, espressione del gruppo di maggioranza.

Elezioni 2024 a Campora – Le liste

Lista Noi Siamo Campora

Candidato sindaco Giovanni Feola



Antonio Morrone detto Tonino

Antonio Casuccio detto Nduccio

Rosamaria Gnarra

Mario Laurito

Andrea Casella

Maurizio Galzerano

Giuseppe Mario Calabria

Carmen Casuccio

Francesco Vitale

Lista Campora nel cuore

Candidato sindaco Marcello Feola



Raoul Bove

Davide Costantino

Luciano Modestino Galzerano

Simone Infante

Assunta Nardo

Angelo Rizzo

Lidia Santangelo

Fabio Vitale