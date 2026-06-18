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Italia dei Diritti De Pierro: Francesco Casciano nuovo vice segretario per la provincia di Salerno

Nuova nomina per l'Italia dei Diritti De Pierro nel salernitano: Francesco Casciano, già candidato a Polla, è il nuovo vice segretario provinciale

Comunicato Stampa
Francesco Casciano

Dopo la candidatura che lo ha visto concorrere per la carica di sindaco nel comune di Polla con la lista Italia dei Diritti De Pierro, arriva la nomina per Francesco Casciano quale vice segretario per la provincia di Salerno nel movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro. Si arricchisce di una nuova figura politica l’organigramma provinciale salernitano del movimento Italia dei Diritti De Pierro.

Il nuovo assetto della segreteria provinciale

Francesco Casciano, già candidato sindaco per Polla nel movimento, assumerà il ruolo di vice segretario provinciale andando ad affiancare gli altri due vice Andrea Vricella e Piero Quagliariello in una segreteria guidata da Corrado Fella quale segretario provinciale.

La nomina viene direttamente dal responsabile per la Politica Interna IdD Carlo Spinelli con l’avallo del presidente Antonello De Pierro. I vertici del movimento augurano buon lavoro a Francesco Casciano che con la sua conoscenza del territorio saprà dare un nuovo impulso alla politica territoriale del movimento.

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