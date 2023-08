Intitolazione Centro Studi di Piaggine al Dott. Angelo Ciniello

È stata una cerimonia tanto sentita e partecipata dalla popolazione quella svoltasi, durante il pomeriggio del sedici agosto, a Piaggine per l’intitolazione del Centro Studi, ex Convento dei Cappuccini, al compianto sindaco del paese, Angelo Ciniello. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Pizzolante che ha discusso la proposta durante la pubblica seduta del Consiglio Comunale.

Il ricordo di un amico

Durante la cerimonia, il primo cittadino ha ricordato, con visibile emozione, le doti umane di Angelo Ciniello: “Ricordare un amico che purtroppo il destino ci ha strappato via prima del tempo, non è semplice. Angelo è stato un amico generoso, un padre di famiglia affettuoso, un uomo delle istituzioni rigoroso e integerrimo. Questa giornata ha lo scopo di non dimenticarlo, ma anche di tramandare ai nostri posteri la serietà e la professionalità, così come la sua pacatezza di Angelo, professionista che non aveva orario se c’era da fare un intervento, spesso in territori impervi e sotto le intemperie” ha affermato Pizzolante ricordando che il dottore Ciniello è stato un esempio per l’intera comunità.

Un persona semplice e preparata

“Angelo era espressione autentica della nostra terra: persona semplice e preparata, molto legata alle proprie origini e tradizioni; è stato amministratore sicuramente più attento ai doveri che ai diritti. Dedichiamo a lui questo Centro Studi non a caso: fu proprio lui, durante il suo mandato, a inseguire con impegno il recupero dell’intero complesso conventuale candidando alla regione Campania il progetto esecutivo che trovò successiva copertura finanziaria. Senza la sua azione qui ci sarebbe stato solo un vecchio parcheggio e un muro cadente” ha concluso il sindaco.

I partecipanti alla cerimonia

Alla cerimonia hanno preso parte anche l’ex sindaco di Piaggine, Carmine Pipolo, il sindaco di Felitto, Carmine Casella, il sindaco di Sacco, Franco Latempa, il Presidente della Comunità Montana Calore Salernitano Angelo Rizzo, il dott. Luigi Morena in rappresentanza dell’Ordine dei Veterinari di Salerno e l’On. Carmelo Conte. A concludere la serata, alla quale hanno preso parte tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale, l’emozionante ricordo della prof.ssa Maria Teresa Vairo, vedova di Angelo Ciniello, che ha ringraziato tutti i presenti portando anche i saluti dei figli Carmelo, Francesco e Lorenzo, con i quali ha tolto il velo alla targa commemorativa predisposta dall’amministrazione.

Chi era Angelo Ciniello

Ciniello è stato Dirigente del Distretto ASL di Roccadaspide, coinvolto attivamente in politica da sempre fino ad arrivare a ricoprire la carica di sindaco di Piaggine, dal 2007 al 2012, spinto dall’amore per il suo paese e per la sua famiglia ha portato avanti sempre con fierezza idee e progetti volti alla riqualificazione ed alla crescita attiva di Piaggine. Figlio unico di genitori emigrati verso il Nuovo Continente, ha sempre dimostrato a tutti il suo attaccamento al territorio. Grazie anche al suo lavoro è stato considerato il “sindaco del Popolo” dai cittadini tutti dai tantissimi allevatori della zona: nato e cresciuto al centro storico del paese in una famiglia di stirpe pastorale, appassionato di agricoltura e votato alla conoscenza come ideologia di vita è diventato, con il tempo, uno stimato veterinario amico di tutti, sindaco filantropo che ha donato il suo stipendio per creare un fondo per le famiglie meno abbienti del paese, sempre presente per chiunque avesse bisogno. Viveva per gli animali e per la sua montagna alla quale dedicava tante attività di promozione ancora attive sul territorio.