Interventi sulla strada di località Fangiola a Roscigno: lavori temporanei in attesa di una soluzione definitiva

Negli ultimi giorni l’amministrazione comunale di Roscigno, retta dal sindaco Pino Palmieri, ha fatto sapere che, in sinergia con gli operai forestali, sono stati effettuati dei rattoppi stradali lungo la strada di località Fangiola.

I finanziamenti

Un anno fa, è stato confermato il finanziamento regionale destinato proprio alla sistemazione, all’adeguamento e al ripristino funzionale del manto stradale, con un importo complessivo di poco più di seicentoventimila euro. Tale finanziamento rappresenta una grande opportunità per migliorare la qualità delle infrastrutture stradali nel territorio di Roscigno.

L’amministrazione comunale, insieme agli operai forestali, ha lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza e la comodità dei cittadini durante il percorso lungo la strada di località Fangiola. Tuttavia, è importante evidenziare che tali interventi temporanei sono solo un primo passo verso il completo ripristino e adeguamento della strada.

Le dichiarazioni

Il sindaco Pino Palmieri ha dichiarato: “Riconosciamo l’importanza di questa strada per la nostra comunità e stiamo lavorando per ottenere una soluzione definitiva che garantisca un manto stradale sicuro e duraturo. Il finanziamento regionale è un segnale positivo e siamo grati per questo supporto, che ci consente di intraprendere azioni concrete per il miglioramento delle infrastrutture viarie”.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale chiede comprensione e collaborazione ai cittadini di Roscigno e delle zone limitrofe mentre vengono effettuati i lavori temporanei lungo la strada. È fondamentale seguire le indicazioni dei lavoratori e adottare le dovute precauzioni per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Le finalità

L’obiettivo finale è quello di fornire una strada moderna, sicura e ben mantenuta per i residenti e per coloro che visitano la splendida località di Roscigno. L’amministrazione comunale si impegna a lavorare con determinazione per raggiungere questo risultato e continuerà a tenere la comunità informata sugli sviluppi futuri riguardanti la sistemazione della strada di località Fangiola.

