Indice di criminalità 2025, Salerno al 56° posto: calano le denunce ma crescono i reati violenti

La provincia di Salerno si posiziona al 56° posto della classifica nazionale per indice di criminalità nel 2025. Secondo quanto rilevato dall’indagine annuale del Sole 24 Ore sui delitti denunciati alle autorità giudiziarie, sul territorio salernitano sono state registrate 32.983 denunce complessive, corrispondenti a 3.131,3 segnalazioni ogni 100mila abitanti. Il dato generale mostra una contrazione del 3,9% rispetto all’anno precedente, tracciando un andamento in chiaroscuro in cui alla flessione dei reati predatori si contrappone un incremento nelle fattispecie più gravi e violente.

I reati in aumento sul territorio salernitano

Analizzando nel dettaglio le singole categorie analizzate dal Sole 24 Ore, la posizione di Salerno subisce un peggioramento per quanto riguarda gli omicidi volontari, le lesioni dolose e i danneggiamenti. La statistica evidenzia una tendenza sfavorevole anche per le rapine, lo spaccio di sostanze stupefacenti, le estorsioni, il contrabbando, lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile. Particolarmente critica appare la situazione relativa alla tutela ambientale e del territorio: la provincia si attesta infatti al quarto posto nazionale per gli incendi boschivi e all’ottavo posto per gli incendi generici.

Gli indicatori in miglioramento e i reati contro il patrimonio

Sul versante opposto, lo studio fotografa un progresso della provincia di Salerno nelle graduatorie relative ai tentati omicidi, alle violenze sessuali e ai furti. Risultano in miglioramento anche i dati associati ai reati ambientali e finanziari come l’usura, unitamente alle truffe e alle frodi informatiche. Per tali fattispecie il posizionamento relativo risulta più favorevole rispetto ad altri territori italiani, sebbene il miglioramento del ranking non corrisponda in modo automatico a una riduzione in termini assoluti degli episodi verificatisi.

Il confronto con i dati della Campania

Nel contesto regionale, la provincia di Salerno si colloca in una posizione intermedia. Napoli guida la classifica in Campania per incidenza di reati con 131.056 denunce (pari a 4.435,2 ogni 100mila abitanti) e occupa la dodicesima posizione a livello nazionale. Caserta precede Salerno posizionandosi al 50° posto. Indicatori più rassicuranti si registrano invece nelle province di Avellino, al 91° posto, e Benevento, che figura al quartultimo posto della graduatoria nazionale con un tasso di 2.177,4 denunce ogni 100mila abitanti.

Metodologia e rilevazione statistica

I dati diffusi dal report si basano esclusivamente sulle segnalazioni ufficiali presentate alle forze dell’ordine e trasmesse all’autorità giudiziaria, rapportate alla popolazione residente nei singoli ambiti provinciali. I dati statistici misurano dunque il volume dei reati effettivamente emersi e formalizzati tramite denuncia, e non la totalità delle violazioni commesse sul territorio.