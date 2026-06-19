Incidente sulla statale 18 a Vibonati: scontro auto-moto, un giovane di Sapri in ospedale

Un violento scontro si è verificato nelle prime ore della mattinata lungo la strada statale 18, dinanzi allo svincolo che conduce a Vibonati capoluogo. A rimanere coinvolte nell’incidente stradale sono state un’autovettura, modello Fiat 500, con alla guida una donna di Villammare, e una motocicletta con in sella un giovane di Sapri.

Dinamica del sinistro e soccorsi

Ad avere la peggio è stato il centauro che, a seguito del violento impatto, è caduto rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Allertati i soccorsi, sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei sanitari del 118 a bordo dell’ambulanza della “Pubblica Assistenza New Geo” che nell’immediato hanno prestato le prime cure al malcapitato. Il giovane, subito dopo, è stato trasferito presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri a causa delle numerose ferite riportate.

Rilievi e gestione del traffico

Sul luogo dell’incidente necessario è stato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri per i dovuti rilievi del caso. Presenti anche gli uomini della Polizia Municipale di Vibonati, agli ordini del Comandante Antonio Quintiero, per la gestione del traffico veicolare, molto intenso lungo l’importante statale 18.