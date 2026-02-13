Incidente mortale ad Agropoli, scomparsa anche la moglie di Giuseppe Malzone: Castellabate ancora in lutto

Si è purtroppo aggravato fino al più tragico epilogo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in via Gianbattista Vico, ad Agropoli. È deceduta nelle ultime ore anche Gilda Romano, 82 anni, moglie di Giuseppe Malzone, l’84enne di Castellabate morto sul colpo nell’impatto.

La scomparsa

La donna era ricoverata a Salerno, dove era stata trasferita d’urgenza in elisoccorso dopo un primo ricovero all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi a causa delle ferite riportate nello schianto.

L’incidente si era verificato lungo la discesa nei pressi dell’Istituto Clinico Mediterraneo: la BMW su cui viaggiavano i due coniugi ha sfondato la ringhiera precipitando per diversi metri in un parcheggio privato sottostante, terminando la corsa contro un’auto in sosta. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del sinistro potrebbe esserci stato un malore del conducente.

Dopo giorni di sofferenze e preghiere giunge anche quest’altra triste notizia. Ottenuto il nulla osta dell’autorità giudiziaria, i funerali di Gilda Romano saranno celebrati domani alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria a Mare, nel cuore di Santa Maria.