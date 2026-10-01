Incidente in un cantiere a Sapri per un 47enne: sequestrati i mezzi di lavoro

Resta riservata la prognosi del 47enne, originario di Roccagloriosa, rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente sul lavoro a Sapri. Il drammatico episodio si è verificato in via Granozio, una traversa situata nei pressi della centrale via Kennedy. L’uomo, operaio di una ditta del potentino, stava eseguendo dei lavori di sistemazione del manto stradale quando si è consumata la tragedia.

La dinamica dell’incidente in via Granozio

Il bobcat sul quale si trovava l’operaio, per cause ancora in corso di accertamento, è fuoriuscito dalle guide sulle quali viaggiava ed è finito sulla carreggiata, provocando la caduta dell’uomo. Contemporaneamente, il lavoratore è stato investito e ricoperto dal bitume caldo contenuto nella benna del macchinario.

I soccorsi e il trasferimento al Centro Grandi Ustioni di Napoli

L’arrivo tempestivo dei sanitari del 118 e il trasferimento presso il vicino Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri hanno permesso al 47enne di ricevere nell’immediato le prime, fondamentali cure. Tuttavia, considerata la gravità delle ferite e delle ustioni riportate, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli. Le lesioni hanno interessato gran parte del corpo, in modo particolare il volto e gli arti superiori, gravemente colpiti dal bitume bollente.

Indagini e sequestro dei mezzi da parte dei Carabinieri

Contestualmente sono scattate le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Sapri, guidati dal Luogotenente Pietro Marino. I militari, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi tecnici del caso e ascoltato le testimonianze dei colleghi della vittima presenti al momento dell’impatto. Su disposizione delle autorità, si è poi proceduto al sequestro dei mezzi utilizzati dalla ditta: il camion, il bobcat e le guide metalliche su cui muoveva il macchinario.

Resta ora da chiarire l’esatta catena degli eventi e verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste all’interno dei cantieri edili e stradali. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime settimane, mentre l’intera comunità locale segue con apprensione l’evoluzione dello stato di salute del 47enne.