Cronaca

Incendio a Pontecagnano: fiamme sul tetto di tre appartamenti, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un rogo è divampato nel primo pomeriggio a Pontecagnano Faiano. Intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco di Salerno e Giffoni per domare le fiamme.

Di:
Ernesto Rocco
Incendio a Pontecagnano: fiamme sul tetto di tre appartamenti, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un violento incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi lungo la copertura di uno stabile residenziale, arrivando a intaccare la struttura del tetto a servizio di tre abitazioni. L’allarme è scattato intorno alle 14:30, mobilitando immediatamente i soccorsi per evitare che le fiamme si estendessero all’intero edificio e alle strutture adiacenti.

L’intervento dei caschi rossi e la messa in sicurezza

La centralina operativa ha inviato sul posto due squadre di caschi rossi provenienti dai distaccamenti di Salerno e Giffoni Valle Piana. Per affrontare l’emergenza e domare il rogo sviluppatosi in altezza, i pompieri hanno operato con il supporto strategico di un’autoscala e un’autobotte.

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L’impiego dei mezzi speciali ha consentito di circoscrivere l’area interessata dal fuoco, limitando i danni alla parte superiore del fabbricato e mettendo in sicurezza la zona circostante.

Le ipotesi sulle cause e le operazioni di bonifica

Le squadre sul campo sono tuttora impegnate nelle ultime fasi del completamento dello spegnimento e nella successiva bonifica dei locali coinvolti, necessaria per escludere la presenza di focolai nascosti tra le travi e la copertura.

Dai primi rilievi effettuati sul posto, l’origine del rogo potrebbe essere ricondotta al malfunzionamento o al surriscaldamento di una canna fumaria, elemento da cui sarebbero partite le prime scintille che hanno poi preso vigore lungo il tetto. Non si registrano al momento dettagli su eventuali feriti o intossicati, mentre proseguono le verifiche sulla staticità della struttura.

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