Alburni

Incendi negli Alburni, la Comunità Montana schiera i forestali: «Fondamentale il supporto della Regione Campania»

Il presidente della Comunità Montana Alburni, Vincenzo Rosolia, elogia il lavoro degli operatori forestali e chiede risorse e collaborazione per tutelare il patrimonio boschivo

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Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Incendi negli Alburni, la Comunità Montana schiera i forestali: «Fondamentale il supporto della Regione Campania»

La stagione estiva porta con sé la recrudescenza dell’emergenza incendi, un fenomeno che richiede un’incisiva attività di prevenzione e contrasto, in particolar modo nelle aree rurali e montane del territorio. Ai microfoni di InfoCilento, il presidente della Comunità Montana Alburni, Vincenzo Rosolia, ha voluto evidenziare lo straordinario sforzo profuso in questi mesi dagli operatori forestali stagionali, quotidianamente impegnati nella salvaguardia dell’ecosistema locale.

Prevenzione e mezzi della Regione Campania per gli interventi d’emergenza

Nel suo intervento, Rosolia ha rimarcato l’importanza strategica del sostegno garantito dalla Regione Campania, cruciale per dotare le squadre sul campo dei mezzi necessari a intervenire con la massima tempestività nelle situazioni critiche. Un supporto logistico e operativo che si affianca all’attività ordinaria dei forestali, costante punto di riferimento per le operazioni di prevenzione, manutenzione del verde e monitoraggio del territorio.

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Il rogo di Sicignano degli Alburni e la necessità di una macchina operativa pronta

A conferma della gravità del fenomeno, il Presidente ha richiamato l’incendio divampato nei giorni scorsi a Sicignano degli Alburni, comune del quale ricopre la carica di Vicesindaco. L’episodio ha ribadito l’assoluta necessità di mantenere ai massimi livelli la guardia sul fronte della sicurezza antincendio, potendo fare affidamento su una macchina operativa efficiente, strutturata e pronta al pronto intervento.

Tutela del patrimonio boschivo: l’appello a collaborazione e risorse

Esprimendo profonda soddisfazione per i risultati e la dedizione dimostrata dagli operatori, Rosolia ha concluso sottolineando l’importanza di garantire continuativamente personale qualificato e una stretta collaborazione tra enti. Elementi indispensabili per fronteggiare con efficacia le emergenze e preservare l’inestimabile patrimonio boschivo del comprensorio degli Alburni.

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