In cammino sull’Antica Via del Sale: al via i lavori di recupero tra storia e natura

Il territorio cilentano si prepara a valorizzare uno dei suoi percorsi storici più affascinanti. Sono entrati nel vivo i lavori di riqualificazione lungo il tracciato dell’Antica Via del Sale, un progetto da 2,5 milioni di euro finanziato attraverso il PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 che punta a restituire piena fruibilità a un cammino di inestimabile valore paesaggistico e culturale.

Un finanziamento strategico per il turismo sostenibile

L’intervento complessivo interessa un tracciato di grande importanza che collega Ascea, Ceraso e Cuccaro Vetere fino ad arrivare al suggestivo Bosco Sacro della Bruca. L’obiettivo principale è unire la storia e la natura del Cilento interno con i resti archeologici di Elea-Velia, creando un’offerta turistica e ricreativa integrata e sostenibile. Il progetto è destinato a rispondere alle esigenze di escursionisti, amanti del trekking e appassionati di mountain bike che già frequentano l’area.

Lo stato dei cantieri e i dettagli tecnici

Un recente sopralluogo tecnico ha permesso di verificare l’avanzamento dei cantieri alla presenza del sindaco di Ascea, Stefano Sansone, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Egidio Criscuolo, del consigliere Mario Rizzo, del direttore dei lavori ingegnere Pierluigi Leoni, dell’archeologo Angelo D’Angiolillo e di Pietro Lombardi per la ditta Lombardi Costruzioni. Durante la visita sono state esaminate le modalità operative per la sistemazione del fondo stradale, che verrà interamente ricoperto con ghiaia rullata e compattata.

Dalla tutela del patrimonio romano alle aree di sosta

Tra i punti focali del piano di recupero figurano interventi mirati alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico locale, tra cui spicca il recupero dell’antico ponte romano. Oltre alla manutenzione del percorso, il progetto prevede la realizzazione di apposite aree attrezzate per la sosta e il ristoro, pensate per migliorare l’esperienza dei visitatori e promuovere un modello di sviluppo territoriale incentrato sulle comunità locali e sul turismo lento.

Le prospettive per il territorio

«Questo è solo uno dei tanti progetti in corso per valorizzare il nostro territorio, recuperare luoghi di grande valore e costruire nuove opportunità per Ascea», ha dichiarato il sindaco Stefano Sansone nel fare il punto sullo stato dell’opera. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rilancio delle aree interne del Cilento, con l’intento di coniugare la tutela delle radici storiche con la promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente.