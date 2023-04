“Il teatro Cilentano”. A Vallo della Lucania la presentazione del libro di Massimo Sica

Si intitola “Il teatro Cilentano” ed è il libro che l’autore, Massimo Sica, presenterà il prossimo venerdì 14 aprile alle ore 18 presso il Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania.

Il volume è una raccolta di otto lavori teatrali di Sica, commedie già rappresentate dalla compagnia teatrale “100crammantinirussi” e scritte in italiano e in cilentano. I testi con ironia affrontano tematiche di attualità ma anche piaghe della nostra società mai risolte.

Il teatro Cilentano

L’opera, però, non è soltanto una raccolta di testi teatrali, ma anche ma anche un modo per promuovere cultura e lingua del Cilento, un territorio limitrofo ma molto differente per storia e tradizioni dalla lucania e dalle altre località della Campania.

La presentazione

Alla presentazione dialogheranno con l’autore Tiziana Cortiglia, vicesindaco di Vallo della Lucania, Agostino Astore, sindaco di Orria, Mariella Marchetti, Ilaria Longo, Lidia Ametrano, Massimo Stifano, Carmela Santi e Anna Celeste Sica. Modera Antonio Pesca.