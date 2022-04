Agropoli: teatro e solidarietà nel ricordo di Mauro Inverso

AGROPOLI. A due messi e mezzo dalla morte di Mauro Inverso, un evento per ricordare l’ex amministratore di Agropoli ed Orria. Un modo per tenere viva la memoria ma anche aiutare chi in questo momento è in difficoltà, ovvero i profughi ucraini.

Questi gli scopi dell’iniziativa in programma il prossimo 22 aprile quando la compagnia teatrale amatoriale, i Centocrammantinirussi, porterà in scena la commedia “La classe non è eleganza”, presso il cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli.

La commedia in due atti sarà un modo per organizzare un evento in ricordo Mauro Inverso, ma rappresenterà anche un’occasione per sostenere la comunità educativa familiare Il Germoglio di Agropoli, che sta garantendo assistenza ai profughi provenienti dall’Ucraina.

Per sostenere l’iniziativa è possibile acquistare il biglietto al costo di 7 euro o a 5 euro in prevendita nelle seguenti attività:

BAR OKAY, Via Alcide De Gasperi, Agropoli;

PASTICCERIA BAKERY ART, Via Taverne Agropoli;

Vineria DIVINOYOI, Gioi C.to (SA);

BAR TABACCHI KAIROS, Piano Vetrale;

BAR KARIN CAFFE’, Piano Vetrale;

Hair Artist Mikela, Piano Vetrale;

CINE TEATRO “EDUARDO DE FILIPPO” AGROPOLI (dalle 16:30).

Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri : 3346051879 – 3351502789