«Il primo giorno della mia vita», il film campione di incassi con Toni Servillo, in programmazione nelle sale del Cilento

Arriva il weekend, cosa c’è di meglio che concedersi una bella serata in relax al cinema? Come sempre, ti propongo la programmazione completa nelle sale del Cilento e Vallo di Diano.

Voglio parlarti, però, del film che sta facendo il pieno di incasso al botteghino: «Il primo giorno della mia vita» con Toni Servillo.

La trama

Il regista Paolo Genovese, entra in contatto con una materia delicata come il suicidio. Arianna ha perso la figlia e non se ne dà pace.

Napoleone è un motivatore che riesce a spronare tutti tranne che se stesso. Emilia è un’eterna seconda confinata sulla sedia a rotelle che ha messo fine alla sua ascesa nella ginnastica artistica. E Daniele è uno youtuber riluttante sfuggito ai bulli ma non alla propria mancanza di autostima.

Un uomo misterioso intercetta i quattro nel momento in cui hanno deciso di farla finita, e ora deambulano insieme a lui, né morti né vivi.

L’uomo ha intenzione di fornire loro una prospettiva diversa dalla quale guardare la propria situazione durante una settimana in cui rimarranno sospesi nel tempo, senza bere né mangiare, e senza che nessuno si accorga della loro presenza. Ma non è facile far cambiare idea a chi si sentiva arrivato al capolinea della propria vita.

Ecco la programmazione completa

Il film è in programmazione al Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli fino al 7 febbraio

Unico spettacolo ore 20:15

Alle ore 16:30 «Me Contro te-missione giungla»

Ore 18:00 «Grazie ragazzi»

Cinema Bolivar, Marina di Camerota

Dal 3 al 5 febbraio «Me contro te-missione giungla» ore 17:30-19:00 Approfitta della promozione food e film € 10.00

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino all’8 febbraio (escluso lunedì 6) alle ore 18:45 e ore 21:00 «Il primo giorno della mia vita» e «Me contro te-missione giungla» ore 17:20 Sabato e mercoledì prezzo ridotto.

Cineteatro La provvidenza, Vallo della Lucania

Dal 4 al 5 febbraio «Me contro te-missione giungla» ore 17:00 e «Grazie ragazzi» ore 19:15 e 21:30.