Cosa fare nel weekend? Ecco tutti gli eventi in programma tra cinema, teatro e divertimento : alcuni davvero imperdibili

Il weekend è arrivato e tutti abbiamo voglia di rilassarci, di staccare la spina dal lavoro. Quale miglior occasione per concedersi una serata in compagnia, magari al cinema o teatro.

In questo articolo, ti parlerò degli eventi in programma. Prendi carta e penna e appunta quelli che ti possono interessare, ma ti avviso…avrai l’imbarazzo della scelta.

Ecco gli eventi in programma tra cinema, teatro e divertimento

Partiamo con un appuntamento speciale che si terrà a Salerno da oggi, 27 gennaio e fino al 29 gennaio. Presso la Chiesa dell’Addolorata nel complesso monumentale di Santa Sofia in piazza Abate Conforti, sarà possibile visitare la «Klimt Virtual Experience and Images».

Si tratta di un percorso interattivo dedicato all’artista che fa sognare tutti con i suoi capolavori.

Sempre a Salerno ci sarà spazio per il divertimento con il nuovissimo spettacolo di Maurizio Casagrande «A Tu per Tre» con Ania Cecilia e Claudia Vietri in programma domani, sabato 28 gennaio alle 21:00, presso il Teatro Augusteo.